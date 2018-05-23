Türkiye genelinde, 2 Haziran’da yapılacak Liseye Giriş Sınavı’na giriş belgeleri dün akşam yayımlandı. 1 milyon öğrenciden bazılarının kendi okullarında, bazılarının da başka okullarda sınava girecekleri görüldü. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da daha önce yaptığı açıklamada tüm öğrencilerin TEOG sınavlarında olduğu gibi kendi okullarında değil, başka okullarda sınava girebileceklerini açıklamıştı. Yılmaz, “LGS’ye herkes kendi okullarında girmeyebilir, bunu başvurular belirleyecek” demişti.

KÖYLERDEN İL VE İLÇE MERKEZİNE GELECEKLER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dün akşam saat 18.20’de yaptığı açıklamada LGS sınava giriş belgelerinin e-okul sistemi üzerinden yayımlandığını duyurdu. Belgeleri okul müdürlükleri onayladıktan sonra öğrencilere verecek. Okul müdürlükleri öğrencinin fotoğrafının yer aldığı bu belgeleri renkli olarak alacak, onaylayacak ve öğrenciye verecek. Öğrencilerin sınava girebilmeleri için bu belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Bu belge üzerinde öğrencinin fotoğrafı, kimlik bilgileri, hangi okulda sınava girecekleri, salon ve sıra bilgileri yer alıyor. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin belgesinde kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı özel hizmet durumu da gösteriliyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre LGS tüm il merkezlerinde ve gerekli olduğu durumlarda da ilçe merkezlerinde yapılacak. Bu durumda da köylerde sınav olmayacak. Bazı ilçelerden de öğrenciler sınava girmek için il merkezlerine gelmek zorunda kalacak.

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