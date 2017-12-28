Liseye Giriş Sınavı (LGS) örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı'in internet sitesinde erişime açıldı. Yapılan son çalışmalarla öğrencilerin daha önce TEOG sınavı ile yerleştiği liselere bundan sonra LGS sınavı ile yerleşilecek. MEB sitesinden yapılan açıklama ile öğrencilerin merakı sona erdi. İşte MEB'in yayımladığı LGS sayısal örnek soruları:

LGS MATEMATİK ÖRNEK SORULARI için tıklayınız

“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Türkçe 20 Matematik 20 T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 Fen Bilimleri 20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 Yabancı Dil 10 TOPLAM 50 TOPLAM 40

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