Kripto para birimleri son günlerde internet dünyasını sallıyor. Özellikle Bitcoin'deki fiyat artışı, kripto para birimlerinin popülaritesini arttırmış durumda. Vatandaşlar, "Litecoin nedir?", "Litecoin ne kadar?" ve "Güncel Litecoin fiyatları" aramalarını yapmaya başladı. İşte Litecoin kripto para birimi hakkında detaylar.

LİTECOİN NEDİR?

Litecoin, dünya genelinde herkes için yok denilebilecek az düzeyde olan maliyetle para transferi yapmaya olanak sağlayan bir kripto para birimidir. Diğer altcoinler gibi herhangi bir merkezi olmayan Litecoin, açık kaynak kodlu küresel bir ödeme sistemidir.

Litecoin'in kullanmış olduğu matematik altyapılı teknolojisi, bu ağı korumaktadır ve kullanıcıların kendi paralarını kendilerinin kontrol etmelerine olanak tanır. Günümüzde popüler olan bilindik kripto para birimlerinden daha hızlı işlem onay sürelerine sahip olan Litecoin, aynı zamanda gelişmiş depolama imkanlarına sahiptir.

Litecoin, Bitcoin’in açık kaynak kodlu yazılımından ve çalışma prensibinden esinlenerek geliştirilmiştir. Ancak Litecoin’in Bitcoin’den en büyük farkı mining algoritmasının, kişisel bilgisayarlarla bile sürekli olarak madencilik yapabilme olanağı sağlamasıdır.

Aynı zamanda Litecoin işlemlerin hızlı bir şekilde onaylanmasını da sağlayacak teknolojiyi bünyesinde barındırır. Litecoin’de işlemler ortalama 2.5 dakika içerisinde onaylanmaktadır. İşlem kanıtlama algoritması scrypt tabanlı olduğu için normal bilgisayarların standart GPU işlemcileriyle kolayca işlenmekte ve yeni coinler üretilebilmektedir.

LİTECOİN NE KADAR?

Litecoin fiyatları son bir yıla bakıldığında 50-100 TL civarında seyretmekteydi. Ancak son günlerde çıkışa geçen Litecoin, sadece 24 saat içerisinde rekor kırarak, yüzde yüz artışla 200 dolar seviyesine yaklaştı. Geride bıraktığımız haftada başta Bitcoin olmak üzere birçok para biriminde fiyat artışı yaşandı ve bu artış Litecoin'e de etki etti.

24 saat içinde yüzde yüz değer kazanan Litecoin'in piyasa değeri neredeyse 9 milyar dolar. Bu çılgın rakamla piyasada yer alan Litecoin, pazarı en büyük altıncı kripto para birimi olarak kripto para birimi dünyasında yer ediniyor.

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