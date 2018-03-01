Pazar hacmi açısından dünyanın en büyük beşinci kripto parası olan Litecoin, Bitcoin, Ethereum ve Ripple XRP gibi popüler paralara alternatif arayanların yeni favorisine dönüşmüş durumda.

Litecoin geçtiğimiz ay içerisinde değerini yüzde 22 oranında artırarak 208 dolar seviyesine yükseldi. Aynı zaman aralığında Bitcoin ise yüzde 4 değer kaybetti.

Bitcoin’in ardından dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü kripto parası olan Ethereum ile Ripple XRP ise şubat ayını sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 22 değer kaybıyla tamamladı.

CoinMarketCap verilerine göre, geçtiğimiz ay kripto para pazarının yüzde 8 değer kaybederek, 449 milyar dolarlık hacme geriledi.

Litecoin her ne kadar şubat ayının en çok kazandıranı olsa da, hâlâ daha geçtiğimiz yılın sonunda ulaştığı en yüksek değer olan 365 dolardan bir hayli uzak.