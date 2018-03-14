Hürriyet'te yer alan habere göre, pek çok internet sitesinde yayınlanmasına izin verilmeyen içeriklerin yayınlandığı video paylaşım platformu Liveleak.com bugün itibariyle Türkiye genelinde kapatıldı.

Politika, savaş ve kaza videolarının yer aldığı Liveleak.com'a Bandırma Sulh Ceza Hakimliği'nin 2018/493 sayılı kararı kararıyla erişim engelinin geldiği iddia ediliyor.

Öte yandan, şu an Turkcell 4G şebekesinden LiveLeak’e erişim sağlanamıyor. Turk.net ve Türk Telekom altyapılarından ise şimdilik erişim sağlanabiliyor.

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