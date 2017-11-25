Karşılıklı gollerin atıldığı maçta kazanan çıkmadı...

Maçın ilk yarısında iki takım da net pozisyonlar yakaladı ama bir türlü gole çeviremedi. İkinci yarıya Liverpool baskıyla başladı ve 65. dakikada Salah ile ilk golü bulan taraf oldu. Bu dakikadan sonra Chelsea risk almaya başladı. Pedro, Willian ve Fabregas'ı oyuna alan Conte gol için her türlü şeyi yaptı.

85. dakikada oyuna sonradan dahil olan Willian sahneye çıktı ve takımına beraberliği getirdi. Bu gol maçın da skorunu belirledi ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 1'er puanın paylaşıldığı mücadele sonrasında Chelsea 26, Liverpool ise 23 puanda haftayı kapattı.

Liverpool: 1 - Chelsea: 1 | MAÇ SONUCU

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