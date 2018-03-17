İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, evinde Watford'u 5-0 mağlup etti. Liverpool'u galibiyete götüren goller Mo Salah ve Roberto Firmino'dan geldi. Mısırlı yıldız Salah, maçta tam 4 gol attı!

Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, evinde ağırladığı Watford'u Mo Salah'ın yıldızlaştığı maçta dağıttı! Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool'da henüz 4. dakikada sahneye çıkan Mohamed Salah, perdeyi erken açtı ve skoru 1-0'a getirdi. Watford'un maça ortak olmak için çabaladığı dakikalarda ikinci golü bulan taraf yine Liverpool oldu.

Mohamed Salah 43. dakikada bir kez daha sahne aldı ve takımını 2 farkla öne geçirdi: 2-0 İlk yarıda başka gol olmazken ikinci yarıya yine Liverpool hızlı başladı. 50. dakikada Salah'ın asistinde Firmino, skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.Maçın yıldızı Mohamed Salah, 77 ve 85. dakikalarda 2 gol daha attı ve maçtaki toplam gol sayısını 4'e çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmazken Liverpool, maç fazlasıyla 63 puanla 3. sıraya yerleşti. Watford ise 36 puanla 11. sırada bulunuyor.

Mohamed Salah 30. lig maçında 28. golünü kaydetti.