Liverpool - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Liverpool, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Brighton & Hove Albion takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Liverpool 72 puanla 4. sırada, Brighton & Hove Albion 40 puanla 14. sırada bulunuyor. Liverpool son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Brighton & Hove Albion, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 457 kodlu maçı oynayanlar; Liverpool galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 6.25, Brighton & Hove Albion galibiyet oranı 12.50. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Liverpool son hafta oynanan Brighton & Hove Albion maçında 6-1 kazandı.

Brighton & Hove Albion ise Liverpool karşılaşmasında 6-1 yenildi.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 7 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Liverpool, 41 gol attı ve 10 gol yedi.

Brighton & Hove Albion ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brighton & Hove Albion, 10 gol atarken 25 gol yedi.