Liverpool - Chelsea CANLI hangi kanalda? Liverpool - Chelsea maçı şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'in iki köklü kulübü Liverpool ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışında oldukça önemli bir karşılaşma olan Liverpool - Chelsea maçı öncesinde futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Liverpool - Chelsea maçı CANLI hangi kanalda yayınlanacak?

LİVERPOOL - CHELSEA

Türkiye saatiyle saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşma Anfield Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Michael Olivier düdük çalacak. Heyecanla beklenen Liverpool - Chelsea maçı canlı olarak S Sport kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Liverpool ve Chelsea 1-1 berabere kalmıştı.

Liverpool, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Chelsea, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Liverpool, oynadığı son 5 maçta 16 gol attı, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Chelsea, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

Liverpool, ligde Chelsea ile oynadığı son 5 maçta da mağlup olmadı.

Chelsea, Liverpool ile deplasmanda oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi.

Ligde iki takım arasında oynanan son 12 maçın 11'inde karşılıklı gol atıldı.

Chelsea, ligde geçen 12 haftada 25 puan topladı ve ligde 3. sırada yer alıyor.

Liverpool, ligde geçen 12 haftada 22 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor.

Liverpool'da en golcü oyuncu konumunda attığı 9 golle Mohamed Salah bulunuyor.

Chelsea'da en golcü oyuncu konumunda ise attığı 8 golle Alvaro Morata bulunuyor.

İLK 11'LER

Liverpool: Simon Mignolet, Joe Gomez, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Joel Matip, James Milner, Philippe Coutinho, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Daniel Sturridge

Chelsea: Thibaut Courtois, Marcos Alonso, Davide Zappacosta, Gary Cahill, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta, Daniel Drinkwater, N'Golo Kante, Eden Hazard, Tiemoue Bakayoko, Alvaro Morata

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Liverpool - Chelsea CANLI hangi kanalda?