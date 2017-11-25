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Liverpool - Chelsea CANLI hangi kanalda? Liverpool - Chelsea maçı şifresiz mi?

Liverpool - Chelsea CANLI hangi kanalda?

Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Chelsea, ligin 13. haftasında 5. sırada yer alan Liverpool'a konuk oluyor. Peki Liverpool - Chelsea CANLI hangi kanalda?

25 Kasım 2017 Cumartesi, 20:01:38 | Güncelleme:

İngiltere Premier Lig'in iki köklü kulübü Liverpool ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışında oldukça önemli bir karşılaşma olan Liverpool - Chelsea maçı öncesinde futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Liverpool - Chelsea maçı CANLI hangi kanalda yayınlanacak?

LİVERPOOL - CHELSEA

Türkiye saatiyle saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşma Anfield Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Michael Olivier düdük çalacak. Heyecanla beklenen Liverpool - Chelsea maçı canlı olarak S Sport kanalından izlenebilecek.

  • İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Liverpool ve Chelsea 1-1 berabere kalmıştı.
  • Liverpool, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
  • Chelsea, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
  • Liverpool, oynadığı son 5 maçta 16 gol attı, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
  • Chelsea, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.
  • Liverpool, ligde Chelsea ile oynadığı son 5 maçta da mağlup olmadı.
  • Chelsea, Liverpool ile deplasmanda oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi.
  • Ligde iki takım arasında oynanan son 12 maçın 11'inde karşılıklı gol atıldı.
  • Chelsea, ligde geçen 12 haftada 25 puan topladı ve ligde 3. sırada yer alıyor.
  • Liverpool, ligde geçen 12 haftada 22 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor.
  • Liverpool'da en golcü oyuncu konumunda attığı 9 golle Mohamed Salah bulunuyor.
  • Chelsea'da en golcü oyuncu konumunda ise attığı 8 golle Alvaro Morata bulunuyor.

İLK 11'LER

Liverpool: Simon Mignolet, Joe Gomez, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Joel Matip, James Milner, Philippe Coutinho, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Daniel Sturridge

Chelsea: Thibaut Courtois, Marcos Alonso, Davide Zappacosta, Gary Cahill, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta, Daniel Drinkwater, N'Golo Kante, Eden Hazard, Tiemoue Bakayoko, Alvaro Morata

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