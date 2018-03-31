Liverpool uzun süre 1-1 devam eden maçta Crystal Palace'ı Salah'ın attığı golle devirdi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada Luka Milivojevic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da tek golü oldu. İkinci yarıda açılan ve maçı domine eden Liverpool, 49. dakikada Sadio Mane ile eşitliği yakaladı. Maçta skoru belirleyen gol ise 84. dakikada Salah'tan geldi ve Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti.

Salah, bu sezon Premier Lig'de 21 farklı maçta gol atarak, Cristiano Ronaldo ve Van Persie'nin paylaştığı rekoru egale etti.