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Liverpool, transfer sezonunu erken açtı....

Jürgen Klopp'un ekibi, Monaco'nun başarılı orta saha oyuncusu Fabinho'yu kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından bir video ile resmen duyurdu. Brezilya Milli Takımı formasını 4 kez giyen futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İngiliz basını, Liverpool'un Monaco'ya 39 milyon sterlin (yaklaşık 45 milyon avro) ödeyeceğini iddia etti.

— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2018

EMRE CAN JUVENTUS'A, FABINHO LIVERPOOL'A

Liverpool, Juventus'a gitmesi beklenen Emre Can'ın yerine Monaco'dan Fabinho'yu transfer etmiş oldu. Fabinho, Monaco formasıyla 5 sezonda 231 maça çıktı, bu maçlarda 30 gol attı.