Liverpool M - Fenix maçı istatistikleri

Liverpool M ve Fenix, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Liverpool M 2 puanla 7. sırada, Fenix 1 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Liverpool M, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fenix, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 292 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Liverpool M kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Fenix sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Liverpool M önceki hafta Montevideo Wanderers mücadelesinde 2-0 kazandı.

Fenix ise Torque maçında 0-2 kazandı.

Liverpool M, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Liverpool M, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Fenix, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fenix 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.