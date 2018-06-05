Liverpool M - Rampla Juniors FC maçı ne zaman?

Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 maçında Liverpool M ile Rampla Juniors FC, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Liverpool M 5 puanla 7. sırada, Rampla Juniors FC 6 puanla 6. sırada bulunuyor. Liverpool M son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Rampla Juniors FC, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 492 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Liverpool M kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Rampla Juniors FC sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Liverpool M son hafta oynanan Sud America maçında 2-4 yenildi.

Rampla Juniors FC ise Montevideo Wanderers karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Liverpool M, 6 gol attı ve 5 gol yedi.

Rampla Juniors FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Rampla Juniors FC, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.