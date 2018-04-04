UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Premier Lig'in devlerinden Liverpool ile Manchester City, kozlarını Anfield'da paylaşıyor...

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LIVERPOOL - MANCHESTER CITY

STAT: Anfield

SAAT: 21:45

YAYIN: Tivibu Spor 2

HAKEM: Felix Brych (Almanya)

LIVERPOOL: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino.

YEDEKLER: Mignolet, Clyne, Wijnaldum, Moreno, Ings, Solanke, Masterson

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Laporte, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Gundogan, Sane, Jesus

YEDEKLER: Bravo, Danilo, Stones, Sterling, Delph, Bernardo, Zinchenko

TEKNİK DİREKTÖR: Pep Guardiola

Kendi tarihimizi yaratmalıyız JURGEN KLOPP

Liverpool'a kaybedersek, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde kazandığımız maçların pek bir önemi olmayacak İLKAY GÜNDOĞAN

CITY'DE BÜYÜK EKSİK

Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Aguero, Anfield'da oynanacak karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



AVRUPA'DA İLK RANDEVU

Şampiyonlar Ligi'nde 5 şampiyonluğu bulunan Liverpool, Pep Guardiola yönetiminde bu sezon Premier Lig şampiyonluğuna ulaşması beklenen Manchester City ile ilk kez bir UEFA turnuvasında karşılaşıyor.

MANCHESTER CITY, LIVERPOOL'A KARŞI ZORLANIYOR

Son oynanan maçlarda Liverpool'un rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Kırmızılar, Manchester City ile oynadığı son 8 maçın 5'inde galip geldi.

İKİ TAKIM DA SON 5 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

Ev sahibi Liverpool, Manchester City karşılaşması öncesi oynadığı son 5 maçta 1 yenilgi aldı. Crystal Palace'ı deplasmanda 2-1, Watford'u ise evinde 5-0'la geçen Kırmızılar, sonrasında Manchester United'a 2-1 mağlup oldu. Merseyside ekibi, United yenilgisi sonrası Porto'yla 0-0 berabere kalırken, Newcastle United'ı ise 2-0 mağlup etti.

Deplasmanda Everton'ı 3-1, Stoke City'i ise 2-0 mağlup eden Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Basel'e 2-1 yenilmesine rağmen turladı. City daha sonra Premier Lig'de Chelsea'yi 1-0, Arsenal'ı da deplasmanda 3-0 yenerek şampiyonluğa çok yaklaştı.

NASIL GELDİLER?

Liverpool, Şampiyonlar Ligi play-off'unda Bundesliga ekibi Hoffenheim'la eşleşti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Kırmızılar, Anfield'da da 4-2 galip gelerek Devler Ligi'nin gruplarına katılmaya hak kazandılar.

Liverpool, E grubundaki ilk maçında Sevilla'yla 2-2 berabere kaldı. Moskova'da Spartak Moskova ile de 1-1 berabere kalan İngiliz ekibi, Maribor deplasmanında 7-0'lık skorla ilk galibiyetini aldı. Maribor'u evinde 3-0 yenen Liverpool, Sevilla'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Kırmızılar, gruptaki son maçında Spartak Moskova'yı 7-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.

Manchester City Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Feyenoord, Shakhtar Donetks ve Napoli'yle mücadele etti. Devler Ligi'ne 4-0'lık Feyenoord galibiyetiyle başlayan İngiliz ekibi, evinde Shakhtar Donetsk'i 2-0, Napoli'yi ise 2-1 mağlup etti.

Napoli'yi deplasmanda da 4-2'lik skorla geçen City, daha sonra da evinde Feyenoord'u 1-0 mağlup etti. City gruptaki son maçında ise Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu.

SON 16 TURU

Liverpool son 16 turunda Porto'yu deplasmanda 5-0'lık skorla yendi. Rövanşta Portekiz ekibiyle 0-0 berabere kalan Merseyside ekibi çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Basel'le eşleşen Manchester City, İsviçre'deki maçı 4-0 kazandı. Basel, Etihad'da 2-1 galip gelse de, City adını çeyrek finale yazdırdı.