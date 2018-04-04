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Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City şifresiz mi?

Liverpool - Manchester City maçı için gözler Anfield'ta... Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, evinde Manchester City'i ağırlayacak. İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geliyor. Peki Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City şifresiz mi?

04 Nisan 2018 Çarşamba, 21:24:14 | Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, bu akşam evinde Manchester City'i konuk edecek. Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool ve Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, rövanş maçı öncesinde avantajlı skor elde edebilmek için kozlarını paylaşacak. Peki Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City şifresiz mi?

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Alman hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılığını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Türkiye saatiyle saat 21:45'te başlayacak olan maç, canlı olarak tivibu SPOR 2 kanalından izlenebilecek.

  • İki takım arasında 14 Ocak'ta oynanan lig maçında Liverpool evinde 4-3 kazanmıştı.
  • Liverpool ve Manchester City arasında oynanan son 10 maçta Liverpool 5, Manchester City 2 kere kazandı.
  • Liverpool, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
  • Manchester City, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
  • Liverpool, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.
  • Manchester City, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.
  • Liverpool ve Manchester City, tarihlerinde ilk defa Avrupa kupalarında karşı karşıya geliyor.
  • Liverpool, Avrupa kupalarında en son 2014'ün Ekim ayındaki Real Madrid maçında evinde mağlup oldu.
  • Liverpool, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçta mağlubiyet almadı.
  • Liverpool'da en golcü oyuncu konumunda attığı 8 golle Roberto Firmino yer alıyor. Firmino'yu 7 golle Salah ve 6 golle Mane takip ediyor.
  • Manchester City'de en golcü oyuncu konumunda attıkları 4'er golle Raheem Sterling ve Sergio Agüero bulunuyor.
  • Liverpool'da Ragnar Klavan, Joel Matip, Adam Lallana ve Joe Gomez, sakatlıklarından dolayı bu maçta forma giyemeyecek.
  • Manchester City'de Sergio Agüero ve Benjamin Mendy, sakatlıklarından dolayı bu maçta forma giyemeyecek.

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