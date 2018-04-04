UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere Ligi'nin iki önemli takımı Liverpool ve Manchester City bu akşam karşı karşıya gelecek. Rövanş maçını avantajlı şekilde oynamak isteyen iki takım da bütün kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşma hakkında tüm detaylar...

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmasında Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool evinde, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'i konuk edecek. Anfield stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada Alman hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'nin yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Zorlu karşılaşma Türkiye saati ile 21:45'de başlayacak. Liverpool - Manchester City maçı canlı olarak Tivibu Spor 2 kanalında izlenebilecek.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

Şampiyonlar Ligi tarihinde 10. kez iki İngiliz takımı karşılaşacak. Bu maçlar da dahil olmak üzere, bu 10 eşleşmenin altısında Liverpool yer almış oldu.

Liverpool ve Manchester City resmi maçlarda 179. kez karşılaşacak. Bu, iki takımın Avrupa kupalarındaki ilk karşılaşması.

Jurgen Klopp, Pep Guardiola karşısında resmi maçlarda beş kez sahadan galip ayrıldı ve Guardiola'yı en fazla mağlup eden teknik direktör oldu. Klopp'un elde ettiği beş galibiyetin ikisi Liverpool teknik direktörüyken geldi.

Ön eleme turları da dahil olmaj üzere, Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi (6G 4B) ve bu maçların yarısında gol yemedi (5).

Liverpool, Ekim 2014'teki Real Madrid yenilgisinden bu yana, Avrupa kupalarında iç sahada yenilmiyor (9G 5B).

Manchester City, Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez çeyrek final oynuyor. Bundan önce 2015/16 sezonunda çeyrek finalde PSG'yi eleyerek yarı final oynamışlardı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turuna kalan takımlar arasında en fazla gol atan takım (28). Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan İngiliz takımı Manchester United iken (32 gol, 2003/04 sezonu), Liverpool tarihindeki en gollü Şampiyonlar Ligi sezonu 2007/08 sezonuydu (29).

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turuna kalan sekiz takım arasında ilk 11'lerinin yaş ortalaması en düşük iki takım bu maçta karşılaşacak: Liverpool (25y 311g) & Manchester City (26y 134g).

İki takımın bu sezon karşılaştığı iki resmi maçta toplam 12 gol atıldı. Bu maçlardaki şut girişimlerinin %26'sı gol oldu (12/47).

Leroy Sane, Liverpool ile bu sezon oynadığı iki maçta üç gol attı.

Sergio Aguero, bu sezon City formasıyla deplasmanda oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçında da gol attı (dört gol). İngiliz takımlarının formasını giyen hiçbir oyuncu, bu turnuvada arka arkaya beş deplasman maçında gol atamadı.

Roberto Firmino bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun ardından (14) en fazla gole katkı yapan ikinci oyuncu (yedi gol, üç asist).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sekiz maçta yedi gole katkı yapan Mohamed Salah (altı gol, bir asist), bundan önce Roma, Chelsea ve Basel formalarıyla toplam 15 maçta üç gol atabilmişti.

SAKAT / CEZALI DURUMU

Liverpool: Joel Matip (sakat), Adam Lallana (sakat), Joe Gomez (sakat)

Manchester City: Benjamin Mendy (sakat)