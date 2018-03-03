İngiltere Premier Lig'de Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, eski menajerleri Rafa Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United'ı ağırladı.

İlk yarıda 40. dakikalara girilirken Mısırlı Mohamed Salah, attığı golle takımnı 1-0 öne geçirdi. Mısırlı yıldız bu sezon ligdeki 24. golünü kaydetti. Salah ligde oynadığı son 5 maçta da gol attı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda tam 8 gole doğrudan katkı sağladı. (6 gol 2 asist)

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Liverpool ilk 45 dakika sonunda soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Dakikalar 55'e geldiğinde Roberto Firmino'nun asistinde rakip fileleri havalandıran Sadio Mane farkı 2'ye çıkardı.

Maçta yüzde 71 topla oynama oranına ulaşan Liverpool, rakibine gol şansı tanımadı ve 3 puanı 2 farklı galibiyetle elde etti. Liverpool bu sonuçla puanını 60'a çıkararak maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Newcastle ise 29 puanda kaldı. 3. sıraya gerileyen Manchester United, Crystal Palace ile karşılaşacak.