Liverpool oyuncusu Mohamed Salah: Futbol tarihine geçen Mısırlı

- Getty Images Mohamed Salah eski takımına karşı attığı iki golü de kutlamadı.

Mohamed Salah geçen Pazar günü Profesyonel Futbol Oyuncuları Birliği'nin Yılın Futbolcusu ödülünü aldıktan sadece iki gün sonra Avrupa'nın en iyilerinden biri olduğunu Şampiyonlar Ligi arenasında gösterdi.

Mısırlı oyuncu, Anfield'da Roma karşısındaki unutulmaz gecede, Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinin ilk maçında iki gol attı, iki gol de attırdı.

Salah Liverpool formasıyla çıktığı 47 maçta 43 gol attı. Bu sicil, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar gibi futbolun en seçkin golcülerine hiç uzak değil.

Ve şimdi de, dünyanın en prestijli futbol ödülü Altın Top'un Salah'a verilmesi çağrıları yapılıyor.

Galler milli takımının eski orta saha oyuncusu Robbie Savage, BBC'nin canlı yayınında Salah ikinci golü attıktan sonra "Altın Top'u Salah'a vermeleri gerekiyor. Hak ediyor. Yılın oyuncusu bir tarafa, Altın Top'un verilmesi gerek" dedi.

İngiltere'de Yılın Futbolcusu Muhammed Salah

1996'da ödüle aday gösterilen Liverpool'un eski golcüsü Robbie Fowler da Salah'ı "olağanüstü bir oyuncu" diye tanımladı.

Fowler "Maçtan önce hep ondan bahsediyorduk. Salah büyük maçların oyuncusu" diye de ekledi.

Ve bu büyük maçlar da ufukta. Liverpool 5-2'lik avantajlı skorla çıkacağı Roma'daki maçta işi bitirebilirse, Kiev'de Şampiyonlar Ligi finali oynayacak.

Salah sadece haftalar sonra da Rusya'daki Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı ile yine dünya sahnesine çıkacak.

Salah'ın giderek iyileşen istatistikleri

Salah is tek bir Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi Sezonu'nda en az dokuz gol atan ilk Afrikalı oyuncu oldu .

İlk 11'de başladığı son beş Şampiyonlar Ligi Maçı'nın hepsinde gol attı. Roma maçından önce üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atan tek Liverpoollu oyuncu Steven Gerrard olmuştu.

Salah'ın sezonun tüm turnuvalarında attığı toplam 43 gol, Avrupa'nın önde gelen beş ligindeki en büyük gol sayısı.

Salah, tek bir sezonda en çok gol atan Liverpoollu oyuncu olma mücadelesinde, 1966'da Dünya Kupasını kazanan İngiltere takımındaki Roger Hunt'ı geçti. Şu an rekor formasıyla bir sezonda 47 gol atan Ian Rush'ın elinde.

Salah, Roberto Firmino'yla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attı. Bu bir Liverpoollu oyuncunun bir Avrupa turnuvasında attığı en çok sayıda gol.

Salah, Premier Lig tarihinde tek bir sezonda 40'tan fazla golde rol oynayan sadece beşinci oyuncu (31 gol, 9 asist)

'Dünyanın en iyilerine' kıyasla Salah

Real Madrid forveti Ronaldo, Barcelona'nın başlıca oyuncularından Messi ve Paris St-Germain'in golcüsü Neymar çoğu kişi tarafından dünyanın en iyi üç futbolcusu olarak görülüyor. Peki bu üç oyuncunun performansları Salah'la kıyaslanınca şöyle bir tablo ortaya çıkıyor:

Player Çıktığı maç Gol Asist Vuruşların gole dönüşme oranı Yaratılan şanslar Kaleyi tutan şut Salah 47 43 13 23.89 87 90 Ronaldo 39 42 8 16.22 53 111 Messi 50 40 18 14.81 112 127 Neymar 30 28 16 20.59 98 63

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