Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Liverpool - Roma maçıyla başladı! Tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde finale sadece bir kez çıkabilen, onda da Liverpool'a kaybeden Roma, 34 yıl sonra rakibinden rövanşı almak istiyor! İtalyan ekibi, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e güveniyor!

LIVERPOOL - ROMA

LIVERPOOL: Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Ox, Salah, Mane, Firmino

TD: Jürgen Klopp

ROMA: Alisson, Fazio, Manolas, Jesus, Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov, Cengiz Ünder, Nainggolan, Dzeko

TD: Eusebio di Francesco

SAAT: 21:45

HAKEM: Felix Brych

STAT: Anfield Road

YAYIN: TRT 1, tivibu SPOR 2

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinin ilk ayağında İngiltere ekibi Liverpool, İtalyan kulübü Roma'yı TSİ 21.45'te Anfield Stadı'nda konuk ediyor. 2 Mayıs'taki rövanş maçına ise Roma ev sahipliği yapacak.

Şampiyona tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan Liverpool, 10 yıl aradan sonra yeniden turnuvada yarı final maçına çıkacak. Organizasyon tarihinde 5 kez kupaya uzanan kırmızı-beyazlılar, yarı finalde ise 10'uncu kez boy gösterecek.

Roma ise tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turunda mücadele edecek. Organizasyonda sadece 1984 yılında finale kalabilen İtalya temsilcisi, Liverpool'u eleyerek kupa kazanma hayalini sürdürmeye çalışacak.

ROMA, RÖVANŞ İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Avrupa arenasında iki takım arasında daha önce 5 karşılaşma yapıldı. Bu maçların ikisi beraberlikle sonuçlanırken, ikisini Liverpool, birini ise Roma kazandı. Bu maçlarda Liverpool 5, Roma ise 2 gole imza attı.

İki takım arasındaki en önemli karşılaşma ise 1984 yılında oynandı. Organizasyonun o zamanki adı Avrupa Kupası finalinde Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan iki takım arasındaki mücadelenin normal süresi, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda gol olmayan mücadeleyi Liverpool, penaltı atışları sonunda 4-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Roma ise Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısını bir daha tekrarlayamadı.

ROMA'NIN KOZU CENGİZ ÜNDER

Roma'nın sezon başında Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, her geçen gün yükselen performansıyla takımının en önemli gol silahları arasında yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Roma'da fazla süre alamamasına rağmen ikinci yarıda büyük çıkışa geçen milli futbolcu, bu sezon takımına tüm kulvarlarda 7 gol ve 2 asistle katkı verdi.

Takımının son 16 turunda Shakhtar Donetsk'i elediği maçlarda bir kez ağları sarsan 20 yaşındaki Cengiz, Barcelona karşısındaki çeyrek final rövanşında ise yaptığı asistle göz doldurdu.

Roma'nın en önemli gol silahı konumunda ise Bosna Hersekli santrafor Edin Dzeko bulunuyor. Bu sezon şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta 6 gol ve 3 asist üreten 32 yaşındaki oyuncu, ligde ise 14 kez ağları sarsarak takımının en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

CENGİZ ÜNDER: FİNALİ İSTİYORUZ

Cengiz Ünder, Liverpool maçı öncesinde İtalya basınına açıklamalar yaptı. “20 yaşında yarı final gördüm. Roma’da en mutlu günlerimi geçiriyorum ama kesinlikle finalde olmak istiyoruz” diye konuştu.

İtalya'daki ilk sezonun sonradan açılan ve attığı gollerle Roma’nın yeni prensi olan Cengiz Ünder, bugün belki de kariyerinin şu ana kadarki en önemli maçına çıkıyor. Barcelona’yı eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen Çizme temsilcisi, İngiltere’de Liverpool’la kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi İtalyan basınından Corriere dello Sport’a konuşan Cengiz Ünder, Roma’nın Salah’ın yerine kendisini transfer ettiği için gurur duyduğunu ifade etti.

"BAŞKA BİR LİGE GİTMEM ÇILGINLIK OLUR"



Roma’ya transfer olduğunu duyduğu ilk an heyecandan uyuyamadığını söyleyen Cengiz, Manchester City ile ilgili soruya ise “Roma ile 5 yıllık sözleşmem var. Roma’dan başka bir şeyi şu an düşünmüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Roma’da yapmam gereken çok şey var. Şu an başka bir lige gitmem ciddi anlamda çılgınlık olur” yanıtını verdi.



"AİLEM KİEV’DEKİ FİNAL MAÇINI İZLEMEK İSTİYOR"

Bugün Liverpool’la oynanacak dev maçla ilgili de konuşan Ünder, “Takım halinde oynar ve de teknik direktörümüz Eusebio Di Francesco’nun istediklerini sahada yaparsak, Liverpool’u eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkabiliriz. Barcelona maçında takım halinde oynayarak neler yapabileceğimizi gösterdik. Barcelona maçındaki oyunumuzu Liverpool maçında sahaya koymayı hedefliyoruz. 20 yaşında Şampiyonlar Ligi’nde yarı final gördüm. Roma’da en mutlu günlerimi geçiriyorum ama kesinlikle finalde olmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız. Ailem Kiev’deki finale gelerek maçı izlemek istiyor” diye konuştu.

"EN İYİLERDEN BİRİ OLMAK İSTİYORUM"

Avrupa'da çok önemli Türk futbolcuların olduğunu belirten Cengiz, şu ifadeleri kullandı: “Cenk Tosun, Everton’da oynuyor. Hakan Çalhanoğlu, Milan’da forma giyiyor. Ben de Avrupa’da önemli kulüplerde hem oynamak hem de ülkemi temsil etmek istiyorum. Avrupa’da başarılı Türk oyuncular var ve ben de en iyilerden olmak istiyorum. Türkiye’de insanların her zaman benimle gurur duymasını arzuluyorum.”

HOCASINDAN CENGİZ ÜNDER'E ÖVGÜ!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool'a konuk olacak Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, milli futbolcu Cengiz Ünder'e güvendiğini söyledi.

Di Francesco, bugün oynanacak maç öncesi Anfield Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Liverpool'un tehlikeli oyuncuları olduğunu hatırlatarak, "Yalnızca Muhammed Salah'ı durdurmaya konsantre olmayacağız. Liverpool hücum hattındaki diğer iki oyuncu da (Roberto Firmino ve Sadio Mane) çok önemli." diye konuştu.

2017 yazında Roma'dan Liverpool'a transferi sonrası 46 maçta 41 gol ve 13 asist üreten Salah'ı çalıştırmak isteyip istemeyeceği sorulan Di Francesco, "Salah artık Roma'nın oyuncusu değil. Kadromuzda Cengiz Ünder gibi büyük potansiyel sahibi oyuncular var. Cengiz'e güveniyorum, genç ve yetenekli bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

SALAH ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAK

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde henüz yenilgi yüzü görmeyen tek takım konumundaki Liverpool, toplamda 33 kez ağları sarsarak organizasyonun açık ara en golcü takımı unvanına sahip. Kalesinde sadece 7 gole izin veren İngiltere temsilcisi, yarı finale kalan takımlar arasında bu alanda da zirvede yer alıyor.

Sezon başında 42 milyon avro bonservisi bedeli karşılığında Roma'dan transfer edilen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah ise Liverpool'un en önemli kozu olarak öne çıkıyor.

Bu sezon Premier Lig'de attığı 31 golle Liverpool'u sırtlayan ve "altın ayakkabı" ödülünün favori adayları arasında yer alan kanat oyuncusu, eski takımına karşı mücadele etmenin heyecanını yaşayacak.

Liverpool formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Salah'ın yanı sıra Brezilyalı Roberto Firmino da üstün performansıyla dikkati çekiyor. Organizasyonda 8'er golü bulunan Salah ile Firmino, Real Madridli Cristiano Ronaldo'nun ardından krallık yarışında ikinci sırayı paylaşıyor.

İngiliz oyuncu James Milner ise Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yaptığı asistlerle taşıyor. Takım arkadaşlarına toplam 8 gol pası veren Milner, asist krallığında açık ara zirvede yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNELERİ



LIVERPOOL

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde aldığı sonuçlar: 7 kez tur atladı (1977, 1978, 1981, 1984, 1985, 2005, 2007) 2 kez elendi (1965, 2008)

Bu sezon aldığı sonuçlar: 6 galibiyet, 4 beraberlik - 33 gol attı, 7 gol yedi

Bu sezon en skoreri: Muhammed Salah, Roberto Firmino - 8 gol



ROMA



Şampiyonlar Ligi yarı finalinde aldığı sonuçlar: 1 kez tur atladı (1984)

Bu sezon aldığı sonuçlar: 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet - 15 gol attı,12 gol yedi.

Bu sezon en skoreri: Edin Dzeko - 6 gol



Ligde rövanş karşılaşmalarının 1-2 Mayıs'ta oynanmasının ardından finalistler belli olacak.

LIVERPOOL YARI FİNALE NASIL KALDI?

Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup tek takım! E Grubu'nda Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor'la mücadele eden Liverpool, Sevilla, Spartak Moskova ile berabere kaldıktan sonra 7-0'lık Maribor galibiyetiyle kendine geldi. 4. maçta Maribor'u yine farklı bir skor olan 4-0'la geçen İngiltere temsilcisi, Sevilla karşısında 30 dakikada 3-0 öne geçmesine rağmen maçı 3-3 tamamladı. Liverpool, gruptaki son maçında Spartak Moskova'yı yine 7-0 mağlup ederek topladığı 12 puanla bir üst tura lider olarak yükseldi.

Son 16 turunda Porto ile eşleşen Liverpool, ilk maçta rakibini 5-0'la mağlup etti ve avantajı kaptı. Anfield Road'da oynanan mücadelede sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan İngiliz temsilcisi, adını bir üst tura yazdırdı.

YARI FİNALDE MANCHESTER CITY'İ DEVİRDİLER!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, Anfield'da Manchester City'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kırmızılar, 12. dakikada 1-0 öne geçti. Ceza sahası içine hareketlenen Roberto Firmino'nun vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi, dönen topu takip eden Brezilyalı futbolcu topu Salah'a çıkardı, Mısırlı futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti. Salah attığı bu golle, bu sezon Liverpool'un mücadele ettiği tüm turnuvalarda 38. golünü atmış oldu.

Liverpool, 21. dakikada skoru 2-0 yaptı. James Milner'ın pasında, Alex Oxlade Chamberlain ceza sahası dışından sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Merseyside ekibi, 2-0'dan sonra fırtına gibi esmeye devam etti. 31. dakikada Salah'ın ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı ortada altıpas üzerinde etkili bir kafa vuruşu yapan Sadio Mane takımını 3-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmayınca, ilk 45 dakika 3-0 Liverpool'un üstünlüğüyle sona erdi. Manchester City, ikinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koydu. Özellikle Sane'yle sol kanattan etkili ataklar geliştiren City, aradığı golü bulamadı.

RÖVANŞ MAÇI

Ev sahibi ekip maça çok hızlı başladı ve 1. dakikada Gabriel Jesus ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından maçı tek kaleye çeviren City, birçok gol fırsatına girdi ama ilk yarıda hakemin tartışmalı kararları sonrasında Manchester City'li oyuncular ve Guardiola çılgına döndü.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Manchester City soyunma odasına 1-0 önde girdi. Devre arasında hakem Lahoz ile tartışan Guardiola tribüne gönderildi.

İkinci yarıda ise bambaşka bir senaryo vardı. 56. dakikada Salah, City'nin umutlarına sekte vuran golü attı. Bu golün ardından durmayan Liverpool, 72. dakikada Firmino ile 2-1 öne geçti ve City'yi kupanın dışına itecek skora imza attı. Liverpool, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği rakibini ikinci maçta da 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Liverpool bu galibiyetle birlikte adını yarı finale yazdırırken, turnuvanın favorilerinden olan Pep Guardiola'nın Manchester City'sini de saf dışı bırakmış oldu.

Mısırlı Salah ve Brezilyalı Firmino, bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atan ilk Liverpool futbolcuları oldu. Salah ayrıca bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Afrikalı futbolcu unvanının sahibi Samuel Eto'o'nun (2010-11) rekorunu egale etti.

Öte yandan Leroy Sane'nin 42. dakikadaki golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine ilk yarının bitiş düdüğü sonrası itiraz eden Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, hakem tarafından tribüne gönderildi.

ROMA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ

Grup aşamasında ölüm grubu sayılan C Grubu'nda Atletico Madrid, Chelsea ve Karabağ'la eşleşen Roma, 11 puanla lider olarak turladı. İlk maçında Atletico Madrid ile evinde 0-0 berabere kalan başkent temsilcisi, sonrasında Azerbaycan'da Karabağ'ı 2-1'le geçti. Grup aşamasının 3. maçında Chelsea ile nefesleri kesen bir maç oynayan Roma, 2-0 geriye düştüğü mücadelede önce 3-2 öne geçti, sonrasında 75. dakikada Eden Hazard'ın penaltı golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Chelsea'yi sonraki maçta evinde 3-0 devirerek rakiplerine gözdağı veren Roma, Atletico Madrid'e deplasmanda 2-0 kaybetse de evinde Karabağ karşısında hata yapmadı ve puanını 11'e yükselterek grubunu lider t amamladı.

Son 16 turunda Shakhtar'la eşleşen Roma, Cengiz Ünder'in büyük katkısıyla turladı. Ukrayna'da oynanan ilk maçın 41. dakikasında Cengiz Ünder sahne aldı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Shakhtar, Ferreyra ve Fred'in gollerine engel olamadı ve deplasmanda sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Rövanş maçında Shakhtar Donetsk'i Edin Dzeko'nun tek golüyle mağlup eden Roma, Cengiz'in deplasmanda attığı golle deplasman kuralıyla bir üst tura yükseldi.

YARI FİNALDE TARİHİ DÖNÜŞ!

İLK MAÇTA HÜZÜN

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Roma'yı ağırladı. İtalyan ekibinde milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

38. dakikada gelişen Barcelona atağında, Rakitic Iniesta ve Messi'nin kısa pasları sonrası araya girmek isteyen Daniele De Rossi, ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına yolladı. Bu golle 1-0 öne geçen Barcelona, ilk yarıyı da aynı skorla önde tamamladı.

Barcelona 56. dakikada skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi ekip, sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu kısa paslarla kullandı. Rakitic'in sağ taraftan altıpas içine çevirdiği topa Umtiti vurmak isterken top Manolas'ın ayağından Roma ağlarına gitti.

Bu golden 3 dakika sonra Barcelona 3. golü de buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Suarez'in sağ köşeye yaptığı vuruşta top kaleci Alisson'dan döndü, topu önünde bulan Pique meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı.

Roma 80. dakikada skoru 3-1 yaptı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla topu sol köşeden ağlarla buluşturdu.

Barcelona 87. dakikada 4. golü de buldu. Luis Suarez'in golüyle skor 4-1 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Barcelona mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

İKİNCİ MAÇTA TARİH YAZILDI, CENGİZ ASİST YAPTI

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Roma, 4-1'in rövanşında Barcelona'yı evinde konuk etti.

Maça hızlı başlayan Roma, 6. dakikada Dzeko ile 1-0 öne geçti. Tur için gollere ihtiyacı olan Roma ataklarına devam etti fakat ilk yarıda başka gol gelmeyince takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla girdi. İkinci yarıda da aynı etkinliğine devam eden Roma, 58. dakikada penaltıdan De Rossi ile durumu 2-0'a getirdi ve bir üst tur için umutlarını iyice arttırdı.

Roma'yı bir üst tura taşıyan gol ise 82. dakikada Roma'daki gururumuz Cengiz Ünder'in asistinde Kostas Manolas'ın kafasıyla geldi ve Roma, Barcelona'yı 3-0 mağlup edip, ilk maçta 4-1 yenilmesine karşın skor avantajını elde edip adını yarı finale yazdırdı.

- Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 73. dakikada Patrik Schick'in yerine oyuna dahil oldu.

- İlk maçta kendi kalesine gol atan Manolas, 82. dakikada kaydettiği golle Roma'nın sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

- Roma, deplasmanda attığı golün avantajıyla 1983-84 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

- Öte yandan Roma Kulübünün Twitter hesabından, 3. golün pasını atan Cengiz Ünder'in asker selamı verdiği görseli paylaşıldı.

İtalyan basını da ilk haberlerde, "Roma mucizesi" (Rai News), "Roma'dan başyapıt" (Corriere della Sera), "Roma masal gibi" (Corriere dello Sport), "Muhteşem gece" (Gazzetta dello Sport) gibi başlıklar kullandı.



Roma'yı zafere taşıyan gollerden birinin sahibi olan Edin Dzeko BT Sport'a yaptığı açıklamada, "İnanması güç ama başardık. Maçtan önce kimse bize inanmıyordu, bize yüzde 5 kazanma şansı veriyorlardı" dedi ve buna rağmen "muhteşem takım oyunu" sayesinde maçı almayı başardıklarını söyledi.



Futbol ve siyaset dünyasından da Roma'ya tebrik yağdı. İtalya birinci ligi Serie A ekiplerinden Juventus ve Fiorentina sosyal medya haseplarından Roma'yı tebrik ederken, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi de, "Hem kentimiz hem de tüm İtalya için büyük gurur" dedi.