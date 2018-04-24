UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Manchester City'i saf dışı bırakan Liverpool ve Barcelona'yı eleyen Roma karşı karşıya geliyor. Yarı finalde kozlarını paylaşacak olan iki takım, rövanş maçı öncesinde sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak için mücadele edecek. Peki Liverpool - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi? İşte Liverpool - Roma maçına dair detaylar...

LİVERPOOL - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anfield Road'ta oynanacak karşılaşmada Alman hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılığını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak olan karşılaşma canlı olarak TRT 1 kanalından izlenebilecek. Karşılaşma aynı zamanda tivibu SPOR 2 kanalından da naklen yayınlanacak.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool ve Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma, bu akşam oynanacak karşılaşmada rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için mücadele edecek.

İki takım arasında oynanan son 9 maçta Liverpool 3, Roma 4 kere kazandı. 2 maç ise berabere sonlandı.

Liverpool, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Roma, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Liverpool, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

Roma, oynadığı son 5 maçta 8 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Liverpool ve Roma, Avrupa kupalarında altıncı kez karşı karşıya gelecek. Avrupa'da oynanan beş maçın ikisini Liverpool, birini Roma kazandı.

Liverpool'da Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attıkları 9 golle Roberto Firmino ve Mohamed Salah yer alıyor.

Roma'da Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 6 golle Edin Dzeko yer alıyor.

Liverpool'da Nathaniel Clyne, Joel Matip, Adam Lallana ve Emre Can, sakat durumunda.

Roma'da ise Gregoire Defrel ve Rick Karsdorp sakat durumunda.