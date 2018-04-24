UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Manchester City'i saf dışı bırakan Liverpool ve Barcelona'yı eleyen Roma karşı karşıya geliyor. Yarı finalde kozlarını paylaşacak olan iki takım, rövanş maçı öncesinde sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak için mücadele edecek. Peki Liverpool - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi? İşte Liverpool - Roma maçına dair detaylar...
LİVERPOOL - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Anfield Road'ta oynanacak karşılaşmada Alman hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılığını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak olan karşılaşma canlı olarak TRT 1 kanalından izlenebilecek. Karşılaşma aynı zamanda tivibu SPOR 2 kanalından da naklen yayınlanacak.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool ve Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma, bu akşam oynanacak karşılaşmada rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için mücadele edecek.
İki takım arasında oynanan son 9 maçta Liverpool 3, Roma 4 kere kazandı. 2 maç ise berabere sonlandı.
Liverpool, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Roma, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Liverpool, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.
Roma, oynadığı son 5 maçta 8 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.
Liverpool ve Roma, Avrupa kupalarında altıncı kez karşı karşıya gelecek. Avrupa'da oynanan beş maçın ikisini Liverpool, birini Roma kazandı.
Liverpool'da Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attıkları 9 golle Roberto Firmino ve Mohamed Salah yer alıyor.
Roma'da Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 6 golle Edin Dzeko yer alıyor.
Liverpool'da Nathaniel Clyne, Joel Matip, Adam Lallana ve Emre Can, sakat durumunda.
Roma'da ise Gregoire Defrel ve Rick Karsdorp sakat durumunda.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.