Liverpool - Stoke City maçı öncesi rakamlar

Liverpool ve Stoke City, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. 71 puanlı Liverpool 3. sırada bulunuyor, Stoke City 29 puana sahip ve 19. sırada. Liverpool son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Stoke City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 108 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Liverpool kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.80, Stoke City sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Liverpool son haftadaki Sunderland müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Stoke City ise Watford maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Liverpool, 41 gol attı ve 10 gol yedi.

Stoke City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Stoke City, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 37 kez topu kendi kalesinde gördü.