Liverpool - Stoke City maçı öncesi rakamlar

Liverpool ve Stoke City, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:30. Liverpool 71 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Stoke City 29 puanda ve 19. sırada. Liverpool son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Stoke City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 108. İddaa'da Liverpool kazanır 1.15, berabere biter 4.80, Stoke City kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Liverpool son haftadaki Sunderland müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Stoke City ise Watford maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Liverpool, 41 gol attı ve 10 gol yedi.

Stoke City, dış sahada 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stoke City 13 kez gol sevinci yaşadı, 37 kez topu ağlarında gördü.