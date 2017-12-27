Liverpool, aylardır transfer girişimlerinde bulunduğu Hollandalı stoper Virgil van Dijk transferinde mutlu sona ulaştı!Merseyside ekibi, Van Dijk'ın transferi için resmi açıklamayı yaptı ve Southampton'la anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada 26 yaşındaki savunmacının 1 Ocak 2018'de transfer döneminin başladıktan sonra takıma katılacağı ve Van Dijk'ın 4 numaralı formayı giyeceği duyuruldu. Liverpool, bonservis bedeliyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken İngiliz basını, Merseyside ekibinin bu transfer için 75 milyon sterlin ödeyeceğini öne sürdü.

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Virgil Van Dijk