Livingston - Dundee United maçı istatistikleri

İskoçya Championship Play Off 1/2 Yarı Final heyecanı devam ediyor. Livingston, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Dundee United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Livingston son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Dundee United son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 152. İddaa'da Livingston kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Dundee United kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Livingston son haftadaki Dundee United müsabasında 2-0 yenildi.

Dundee United ise Livingston maçında 2-0 kazandı.