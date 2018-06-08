Ljungskile - Angelholms FF maçı öncesi rakamlar

İsveç 1.Lig Güney maçında Ljungskile ile Angelholms FF, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Ljungskile 9 puanla 13. sırada, Angelholms FF 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Ljungskile son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Angelholms FF son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 207. İddaa'da Ljungskile kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Angelholms FF kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ljungskile son hafta oynanan Mjallby maçında 2-2 berabere kaldı.

Angelholms FF ise Rosengard maçında 1-5 kazandı.

Ljungskile, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ljungskile, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

Angelholms FF, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Angelholms FF 5 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.