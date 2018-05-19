Ljungskile - IK Oddevold maçı istatistikleri

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Ljungskile, 20 Mayıs 2018 Pazar günü IK Oddevold takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 5 puanlı Ljungskile 12. sırada bulunuyor, IK Oddevold 14 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Ljungskile, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. IK Oddevold, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 395 kodlu maçı oynayanlar; Ljungskile galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, IK Oddevold galibiyet oranı 0.00.

Ljungskile önceki hafta Mjallby mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

IK Oddevold ise Oskarshamns AIK maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ljungskile, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

IK Oddevold, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. IK Oddevold, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.