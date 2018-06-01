Ljungskile - Oskarshamns AIK rakamlar

İsveç 1.Lig Güney maçında Ljungskile ile Oskarshamns AIK, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Ljungskile 8 puanla 12. sırada, Oskarshamns AIK 19 puanla 2. sırada bulunuyor. Ljungskile son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Oskarshamns AIK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 210 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ljungskile kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Oskarshamns AIK sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Ljungskile son hafta oynanan Mjallby maçında 2-2 berabere kaldı.

Oskarshamns AIK ise IK Oddevold karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ljungskile, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

Oskarshamns AIK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oskarshamns AIK, 10 gol atarken 6 gol yedi.