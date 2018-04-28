Lobos BUAP - Puebla maç önü

Meksika Liga MX Clausura maçında Lobos BUAP ile Puebla, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:00. Lobos BUAP 9 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Puebla 20 puanda ve 11. sırada. Lobos BUAP son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Puebla, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 426 kodlu maçı oynayanlar; Lobos BUAP galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Puebla galibiyet oranı 2.00. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Lobos BUAP önceki hafta Celaya mücadelesinde 1-2 kazandı.

Puebla ise Veracruz maçında 0-0 berabere kaldı.

Lobos BUAP, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 8 gol yedi.

Puebla ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Puebla, 8 gol atarken 14 gol yedi.