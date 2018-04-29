Lobos BUAP - Puebla maç önü

Meksika Liga MX Clausura heyecanı devam ediyor. Lobos BUAP, 29 Nisan 2018 Pazar günü Puebla takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:00. Lobos BUAP 9 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Puebla 20 puanda ve 11. sırada. Lobos BUAP son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Puebla, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 426 kodlu maçı oynayanlar; Lobos BUAP galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Puebla galibiyet oranı 2.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Lobos BUAP önceki hafta Celaya mücadelesinde 1-2 kazandı.

Puebla ise Veracruz karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Lobos BUAP, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 8 gol yedi.

Puebla, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Puebla 8 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.