İstanbul'da etkili olan lodos fırtınası İstanbul Boğazı'nın ne kadar pis olduğunu gözler önüne serdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre, kıyıya sürüklenen pislikler ve deniz anası kümeleri boğazın incisi Ortaköy'ün manzarasını bozdu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER