Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, lodoslu havalarda ortaya çıkan baş ağrılarının “migren tarzı baş ağrısı” olarak adlandırıldığını söyledi.
LODOS MİGRENİ TETİKLİYOR
Doç. Dr. Barış Metin, lodosun baş ağrısına yol açma nedeninin henüz tam olarak bilinemediğini belirterek şu bilgileri verdi: “Bazı hava koşulları özellikle migren ağrılarını tetiklemektedir. Bunlar lodos rüzgarı, aşırı sıcak veya soğuk, havanın nem dengesindeki ani değişikliklerdir. Lodos, üzerinde taşıdığı çeşitli toz ve mineraller nedeniyle baş ağrısı ve migrene neden olabilir. Basınç değişimlerinin de etkileri vardır. Bu durum insanı hem fiziksel hem de ruhsal olarak etkilemektedir. Genel olarak kişilerde yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, vücutta ağrılar, çalışma isteğinin azalması gibi şikayetlere yol açmaktadır. Lodos baş ağrısı dışında nefes darlığı, halsizlik, gözde kanlanma şeklinde farklı sorunlara da neden olabilir.”
MİGREN VE SİNÜZİT HASTALARI DAHA ÇOK ETKİLENİYOR
Özellikle migrenin lodoslu havalarda artma eğiliminde olduğunu ifade eden Doç. Dr. Metin, “Migren bilindiği gibi genelde tek taraflı, zonklayıcı, ışık ve sesten rahatsız olmanın eşlik ettiği ağrı yapar. Sinüzit rahatsızlığı olan hastalarda bile bu bölgeler hassas olduğundan lodos kişiyi daha çok etkileyebilmektedir” dedi.
MİGREN HASTALARI İLAÇLARINI YANINDA BULUNDURMALI
Lodoslu havalarda özellikle migren hastalarının migren ilaçlarını yanlarında bulundurması gerektiğini belirten Metin, önerilerini şöyle sıraladı: “Sağlıklı beslenin, bol sıvı tüketin, alkol ve sigaradan uzak durun. Migreninizi tetikleyen kahve, çikolata gibi faktörler varsa bu havalarsa özellikle bunları kullanmayın. Islak saç ile dışarıya çıkmayın. Zaruri olmadıkça lodoslu günlerde dışarıya çıkmamaya özen gösterin. Çıkmak durumda kaldığınızda da başınızı şapka veya bere ile rüzgardan koruyun. Klimalı ortamlardan kaçının.”
NE KADAR RÜZGAR O KADAR ŞİKAYET
Lodoslu havalarda baş ağrısını önlemenin bazı tedbirlerle mümkün olabileceğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, “Bu tip havalarda dışarıda kalmamak ve ağrınız başlar başlamaz migren ilacınızı almak en etkili yöntemdir. Çünkü bu tarz havalarda kişiler ne kadar çok rüzgara maruz kalırsa o kadar çok şikayetleri artış göstermektedir. Hassasiyeti olan kişiler bu durumlardan daha çok kaçınmalıdır. Eğer bu durum lodos olmadığında da sıklıkla tekrar ediyorsa bir uzmana görünmenizde fayda olacaktır” diye konuştu.
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