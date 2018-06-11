Logitech, stüdyo kalitesinde görüntü ve olağanüstü ses berraklığı sunan, toplantı alanına özel olarak uyarlanabilen birinci sınıf modüler konferans sistemi Logitech Rally'yi ve video konferans çözümleri için akıllı yazılım paketi RightSense teknolojisini duyurdu.

Ultra HD 4K video, modüler ses bileşenleri ve yönlendirme özelliklerine sahip Rally, modüler tasarımıyla, konferans ve toplantı salonları, sınıflar ve geniş toplantı alanları için ideal bir konferans ortamı sunuyor. Logitech RightSense ise etkin konferans deneyimi için ışık, renk, ses ve kamera kontrolünü otomatik hale getirerek daha doğal ve ilgi çekici bir video konferans deneyimi vaat ediyor.

Yazılım, Rally’nin de içinde bulunduğu Logitech'in en gelişmiş video konferans cihazlarıyla uyumlu çalışarak daha verimli toplantılar gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Rally, geleneksel video konferans sistemlerinden farklı olarak mikrofon ve hoparlörleri ayırıyor. Ekranın yanına takılan hoparlörler ve bağımsız mikrofonlar sayesinde daha iyi bir video-ses senkronizasyonu sunulurken, en uzakta oturan katılımcıların sesleri dahi kolaylıkla duyulabiliyor. Ürün, odadaki her konuşmacıyı aynı kareye alabilmek için 4K optik ve akıllı yönlendirme özellikleri içeriyor. Bağımsız mikrofonları ile üstün ses deneyimi sağlayan, gürültü ve yankıyı daha etkili bir şekilde bastıran Rally, ön tarafındaki hoparlörlerle masaüstü hoparlörlerden daha zengin ses deneyimi sunuyor.

Logitech RightSense, üç otomasyon teknolojisinden oluşuyor. RightSight kamera kontrolü sistemi, kullanıcıların kamera açısını manuel olarak ayarlamasına gerek olmadan odadaki toplantı katılımcılarını otomatik olarak odaklayabiliyor. RightLight, yüzü ön plana çıkarmak ve loş veya arkadan aydınlatmalı koşullarda bile doğal görünümlü ten tonları oluşturmak için ışık dengesini ve rengi optimize ediyor. RightSound ise arka plandaki gürültüyü ve yankı seslerini önlüyor ve aktif hoparlörlere odaklanarak ses netliğini artırıyor.