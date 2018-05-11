Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım şirketlerinden Logo Yazılım, başarılı geçen 2018 ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı.

Logo Yazılım, net satış gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 artışla 67,4 milyon TL’yeyükseltti. Şirketin net dönem kârı ise %71 artış göstererek 17,8 milyon TL’ye ulaştı. Logo, Türkiye’deki operasyonlarıyla net satış gelirlerinde %38, net kârlılıkta %69 büyüme sağladı. 2016 sonunda başlayan Romanya ve Hindistan yatırımlarına odaklanan Logo, bu yatırımların meyvesini almaya başladı ve Romanya’daki iştiraki Total Soft’un net satış gelirlerini ve kârlılığını artırdı.

Logo, 2018 ilk çeyreğinde yeni müşteri kazanımını geçen senenin aynı dönemine göre %25 oranında artırdı. E-devlet çözümlerinde firma sayısına göre sektör liderliğini sürdüren Logo, müşteri havuzunu son 12 ayda%26 genişletti ve kontör harcama gelirleri %34 oranında arttı.

Logo Yazılım, yatırımlarını bu dönem içerisinde de sürdürerek, özellikle Romanya’daki iştiraki Total Soft’un Ar-Ge yatırımlarıyla beraber toplam Ar-Ge yatırımlarının faturalanan gelirlere oranını da %32’ye çıkardı.

İlk çeyrek finansal sonuçları değerlendiren Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, “Son yıllarda istikrarlı bir şekilde tekrar ettiği çift haneli büyümesini 2017 yılında da sürdüren Logo Yazılım, 2018’e de aynı tempoyla başladı. İlk çeyrekte sergilediğimiz performans bize gurur veriyor. Bu performansın önemli bir kısmı Türkiye operasyonlarımızdaki istikrarlı yüksek büyümeden kaynaklanıyor. Öte yandan, geçtiğimiz yıl ağırlıklı olarak yurtdışı yatırımlarımıza odaklanmıştık. Bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz Total Soft’un kârlılığındaki iyileşme de bu yatırımlarımızın meyvesini almaya başladığımızın somut göstergesidir.” dedi.

Logo Yazılım / Seçilmiş Finansal Göstergeler (UFRS) 2017 İlk Çeyrek 2018 İlk Çeyrek Değişim Net Satış Gelirleri 53.6 Milyon TL 67.4 Milyon TL % 26 Esas Faaliyet Kârı 13.1 Milyon TL 20.1 Milyon TL % 53 Net Dönem Kârı 10.4 Milyon TL 17.8 Milyon TL %71