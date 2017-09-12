Loic Remy 2 yıl sonra gol attı!

Las Palmas, Remy'e yaradı...

Transfer döneminde Chelsea'nin serbest bıraktığı Fransız oyuncu Loic Remy, bedelsiz olarak Las Palmas'a transfer olmuştu. Yeni takımıyla dün ilk maçına çıkan ve sol kanatta görev alan Remy, 26 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti. Bu gol aynı zamanda Loic Remy'nin 2015'ten beri attığı ilk resmi gol oldu. Uzun süreli sakatlkların ardından tekrar eski formuna dönmek için Chelsea'den ayrılan Remy, son lig golünü 14 Aralık 2015 tarihinde Leicester City'e karşı atmıştı.

Chelsea kariyeri pek parlak geçmeyen Loic Remy, Maviler'de çıktığı 47 maçta 12 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. Fransa Milli Takım formasını da 31 kez giyen Remy, milli formayla da 7 gol kaydetti.

Loic Remy - Chelsea

Chelsea