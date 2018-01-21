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Bu nedenle önümüzdeki hafta, Şenol Güneş’in Larin ile ilgili vereceği rapor doğrultusunda “1.5 milyon Euro’ya gelirim” diyen Remy ya da diğer alternatiflerden birine imza attırılacak ya da forvet transferi rafa kaldırılacak.