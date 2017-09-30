piyasa fiyatının altına satılacak

Orta Vadeli Program'ın 2018-2020 yılları için hazırlanan taslağındaki "kaynak tahsisi" kısmı sürpriz rakamlarla birlikte geldi.

Motorlu Taşıt Vergisi'ne yüzde 40, meyveli gazoz ve enerji içeceklerine yüzde 25, şans oyunlarından elde edilen gelirlere yüzde 10, gelir vergisine yüzde 3 gibi vergi zamlarının yanı sıra çok tartışılan bir konu da memurun bütçesini en fazla rahatlatan unsurlardan biri devlet lojmanlarının satışı.

DEPREME DAYANIKSIZ OLANLAR YIKILACAK

Business HT'nin haberine göre, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın dün yaptığı açıklamaya göre satılan lojmanlardan elde edilen gelir, yukarıda belirtilen vergiler gibi savunma sanayine fon oluşturacak.

Söz konusu satışın diğer bir nedeni ise depreme dayanıksız lojmanların yıkılarak yeni lojmanlar yapılması. Buna göre asgari 10 yıldır ayakta duran ve şehir merkezlerinde kalan kamu lojmanlarını maliye bakanlığınca elden çıkarılacak.

ÖNCELİK MEMURA

İhale yoluyla gerçekleşecek bu işlem için kat mülkiyeti tapusuna sahip lojmanlarda, öncelik evlerin içinde oturan memura verilecek.

Yani söz konusu memur, en yüksek bedeli verirse öncelikli alım hakkına sahip olacak. Savunma, güvenlik ve adalet gibi birimlerin kullanıldığı yerler bu uygulamadan muaf tutulacak.

Buraya kadar madalyonun bir yüzünde devletin kasasındaki paranın artışı ve yeni lojmanların tahsis edilmesi yer alıyor. Ancak madalyonun diğer tarafını çevirdiğinizde, hangi lojmanların bu uygulamaya dahil edileceği, lojmanlarda oturanlara oturdukları eve alamazlarsa ne olacağı, lojman ihalesinde ne yol izlenip, ne kadarlık bir fon oluşturacağı cevap bekleyen sorular arasında.

LOJMANLAR PİYASA FİYATININ ALTINA SATILACAK

Maliye Bakanlığı'ndan BusinessHT'ye yapılan açıklamada OVP'nin henüz bir taslak olduğu, Plan, Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'a gönderilirken başka değişiklikler olabileceği ve netlik kazanmayan konular hakkında peşin hüküm vermenin yanlış olacabileceği vurgusu yapıldı.

Lojmanlar satılırken piyasa fiyatının altında fiyat belirleneceğinin de ifade edildiği açıklamada, önceliğin lojmanlarda oturanlara verileceğini de aktardı.

Lojmana yeni girmiş, dolayısıyla hâlâ lojmanda hakkı olan, ancak satın almaya gücü olmayan memurların durumunun ne olacağı hakkındaki soruya ise söz konusu kişilere bir destek verilip verilmeyeceği, ya da yeni inşa edilecek lojmanlara yerleştirip yerleştirilmeyeceği konusunda henüz bir netliğin olmadığı şeklinde yanıt verildi.

MEMURSEN: KİRA DESTEĞİ VERİLMELİ

Konunun kahramanları memurlar kesiminde ise karara itirazlar var. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Mevzuat ve Toplu Sözleşmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memurların kamu hizmetini verebilmek için lojmanlarda oturduğunu ve çoğunun dar ve sabit gelirli olduğunu hatırlatarak karara karşı çıktı.

Satışı gerçekleşmesi durumunda ise mağdur olacak memurlara kira desteği istediklerini aktaran Tonbul şunları söyledi:

"Orta Vadeli Program ile memurların gelirine uygulanan vergi artırıldı, MTV'ye yüzde 40 zam yapıldı, emlak vergisi zamlandı, enflasyon yüzde 10,6 üstüne bir de lojmanları almak istiyorlar. Memurlar 'bir şeyden anlamaz' yerine koyuluyor ancak her şeyin farkındayız. Lojmanların depreme dayanıklı olmadığı söyleniyor. Yalova depreminden bu yana 18 yıl geçti, şimdi mi akıllarına geliyor?"

Tonbul, Çalışma Bakanlığı ve memur sendikaları arasında maaş zammı pazarlığının, 2018 enflasyon hedefi yüzde 7 kabul edilerek daha 1 ay önce karara bağlandığını, bir ay sonra ise vergi zamlarının getirildiğini hatırlattı. Tonbul, "Orta gelirliler üzerinden tasarruf etmeye kalkarsanız, bu insanların bir gün patlayacağını düşünmeniz lazım" dedi.

GEREKİRSE YASAL YOLLARA BAŞVURURUZ

"Büyüme rakamlarının yüzde 5,5’larda açıklandığı, ekonominin güçlendiğinin ifade edildiği bir konjonktürde kamu kaynaklarının artırılmasının memur maaşları ve lojmanları üzerinden sağlanması kabul edilebilir" değil diyen Tonbul, gerekirse yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Yıkılacak lojmanların yerine yenilerinin yapılacağını inandırıcı bulmadığını söyleyen Tonbul, benzer sürecin 2003'te TBMM Lojmanları'nın satışıyla başladığını hatırlattı.

Toplam 400 villa ve iki apartmandan oluşan Meclis Lojmanları, Ekim 2003'te satışa çıkarılmış ve 180 bin metrekareden geniş alana iki AVM ile toplam 1832 konut, 31 ve 7'şer katlı binalardan oluşan Park Oran Konutları kurulmuştu.

(BUSINESS HT)

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