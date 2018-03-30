Sosyal medya, 5 üniversite öğrencisinin yemek siparişinde yazdığı nota büyük bir jestle karşılık veren lokanta sahibini konuşuyor.

İnternet üzerinden lahmacun siparişi veren bir grup öğrenci, sipariş notu olarak "Merhaba, evde 5 öğrenciyiz. Vize haftası başladı, neredeyse uyumadan sınavlara çalışıyoruz. Kişi başı 3 lahmacun sipariş edecektik ama paramız bu kadarına yetti (Bursun yatmasına daha çok var). Mümkünse 2 tane de sizin yollamanızı rica ediyoruz" yazdı.

Sipariş notunu gören lokanta sahibinin yaptığı jest ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Siparişe "Benim oğlan da başka bir şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Tatlı da benden, zihin açar." notunu ekleyen lokanta sahibi, öğrencilere fazladan 2 yerine 7 lahmacun gönderdi. Ayrıca her öğrenciye bir de tatlı ikramında bulundu.

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