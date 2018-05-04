Lokeren - Antwerp sahaya çıkıyor

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup B maçında Lokeren ile Antwerp, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. 14 puanlı Lokeren 1. sırada bulunuyor, Antwerp 8 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Lokeren, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Antwerp, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 402 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lokeren kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Antwerp sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Lokeren son hafta oynanan Zulte Waregem maçında 0-2 yenildi.

Antwerp, Anderlecht karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Lokeren, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

Antwerp, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Antwerp 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.