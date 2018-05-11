Lokeren - Wilrijk maçı rakamları

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup B maçında Lokeren ile Wilrijk, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Lokeren 17 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Wilrijk 4 puanda ve 6. sırada. Lokeren son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Wilrijk, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 334 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lokeren kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Wilrijk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Lokeren son haftadaki Wilrijk müsabasında 2-0 kazandı.

Wilrijk ise Lokeren maçında 2-0 yenildi.

Lokeren, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lokeren, kendi sahasında 7 gol attı, 4 gol yedi.

Wilrijk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wilrijk, 6 gol atarken 9 gol yedi.