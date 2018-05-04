Lokomotiv Moscow - Zenit St. Petersburg maçı heyecanı

Lokomotiv Moscow ve Zenit St. Petersburg, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Lokomotiv Moscow 57 puanla 1. sırada, Zenit St. Petersburg 50 puanla 4. sırada bulunuyor. Lokomotiv Moscow son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Zenit St. Petersburg, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 291 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lokomotiv Moscow kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.80, Zenit St. Petersburg sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Lokomotiv Moscow son hafta oynanan Zenit St. Petersburg maçında 0-2 yenildi.

Zenit St. Petersburg, Lokomotiv Moscow karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Lokomotiv Moscow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Lokomotiv Moscow, kendi sahasında 14 gol attı, 6 gol yedi.

Zenit St. Petersburg, dış sahada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zenit St. Petersburg 15 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.