Lokomotiva Zagreb - Cibalia Vinkovci rakamlar

Hırvatistan 1.HNL maçında Lokomotiva Zagreb ile Cibalia Vinkovci, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Lokomotiva Zagreb 48 puanla 5. sırada, Cibalia Vinkovci 26 puanla 10. sırada bulunuyor. Lokomotiva Zagreb, son 5 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cibalia Vinkovci son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 132. İddaa'da Lokomotiva Zagreb kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Cibalia Vinkovci kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Lokomotiva Zagreb önceki hafta Cibalia Vinkovci mücadelesinde 3-1 kazandı.

Cibalia Vinkovci ise Lokomotiva Zagreb karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Lokomotiva Zagreb, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 24 gol yedi.

Cibalia Vinkovci, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cibalia Vinkovci 15 kez gol sevinci yaşadı, 42 kez topu ağlarında gördü.