Lokomotiva Zagreb - Dinamo Zagreb maçı öncesi rakamlar

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Lokomotiva Zagreb, 08 Mayıs 2018 Salı günü Dinamo Zagreb takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Lokomotiva Zagreb 42 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Dinamo Zagreb 70 puanda ve 1. sırada. Lokomotiva Zagreb, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dinamo Zagreb, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 405 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lokomotiva Zagreb kazanırsa 8.00, beraberlik çıkarsa 4.00, Dinamo Zagreb sahadan galip ayrılırsa 1.15 oranını elde edecekler.

Lokomotiva Zagreb son hafta oynanan Dinamo Zagreb maçında 2-0 yenildi.

Dinamo Zagreb ise Lokomotiva Zagreb karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Lokomotiva Zagreb, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Lokomotiva Zagreb, kendi sahasında 21 gol attı, 23 gol yedi.

Dinamo Zagreb, dış sahada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dinamo Zagreb 33 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.