Lokomotiva Zagreb - HNK Rijeka sahaya çıkıyor

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Lokomotiva Zagreb, 04 Mayıs 2018 Cuma günü HNK Rijeka takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Lokomotiva Zagreb 39 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken HNK Rijeka 63 puanda ve 2. sırada. Lokomotiva Zagreb son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. HNK Rijeka, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 176. İddaa'da Lokomotiva Zagreb kazanır 4.30, berabere biter 3.60, HNK Rijeka kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Lokomotiva Zagreb son hafta oynanan Dinamo Zagreb maçında 2-0 yenildi.

HNK Rijeka ise Inter Zapresic karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Lokomotiva Zagreb, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Lokomotiva Zagreb, kendi sahasında 20 gol attı, 23 gol yedi.

HNK Rijeka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. HNK Rijeka, 26 gol atarken 18 gol yedi.