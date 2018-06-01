Londra'da yaşayan Türk toplumunca kentin kuzeyindeki Aziziye Camisi'nde düzenlenen iftara katılan Han, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Türk vatandaşlarının kentin ekonomik, kültürel ve sosyal hayatına yaptığı katkıyı öven Han, "Londralı" diye nitelendirdiği Türklerin Londra'nın "dünyanın en muhteşem kenti olmasına yardım ettiğini" ifade etti.
Türk toplumunun iftar davetine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Han, Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olarak geride bıraktığı 2 yılda Türk vatandaşlarının da desteğini arkasında hissettiğini kaydetti.
"Türkler de Londra'daki diğer azınlıkların yaşadığı sorunların büyük bölümünü yaşıyor." diyen Han, "Tıpkı diğer topluluklar gibi onlar da ucuz barınma, çocukları için eğitim ve iş ihtiyacı içinde. Türk toplumu ayrıca girişimci de. Belediyenin onlara ihtiyaç duydukları desteğin verilmesini sağlamaya çalışıyorum." diye konuştu.
Türklerin de ülkedeki Müslüman toplumun parçası olarak İslamofobi'nin hedefi haline gelebildiğine dikkati çeken Han, "Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadele ediyoruz. Londra polisi tüm nefret suçlarına karşı sıfır tolerans gösteriyor. Aziziye Camisi'nin de yer aldığı Hackney ilçesi güzel bir örnek teşkil ediyor. Türkler birer Londralı olarak belediyeyle, bölge milletvekilleriyle ve benimle örnek bir iş birliği içinde kentin yaşamına katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.
"BU TÜR GRUPLARIN YASAL BOŞLUKLARI KULLANMASI KABUL EDİLEMEZ"
Londra Polis Teşkilatı kendisine bağlı olan Han, kentte terör örgütü PKK yandaşlarının zaman zaman düzenlediği gösterilere göz yumulmasıyla ilgili soruya “Bu konuda gayet açık bir tutumum var. Bu tür grupların yasal boşlukları kullanması kabul edilemez." yanıtını verdi.
"Bir grup, terör listesine girmiş ise bunun üyesi olmak da yasa dışı hale gelir." diyen Han, "Bu durumda biz de harekete geçeriz, polis de harekete geçiyor. Bu grup yasal boşluklardan yararlanıyorsa, bence hükümetin ve İçişleri Bakanının bu yasal boşlukları gidermek için harekete geçmesi önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.
TRUMP'IN LONDRA ZİYARETİ
Kamuoyu önünde polemiğe girdiği ABD Başkanı Donald Trump’ın Londra’ya temmuz ayında yapması beklenen ziyaretle ilgili de değerlendirme bulunanan Han, " İngiltere ve ABD’nin her zaman özel bir ilişkisi oldu. Amerikan kültürünü, halkını ve Londra'ya yaptıkları katkıları memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak korkarım ki ABD Başkanı Trump'ın söylediği ve yaptığı bazı şeyler bizim bildiğimiz ABD’yi yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.
Trump'ın geçen yıl aşırı sağcı "Önce Britanya" (Britain First) örgütünün bir yöneticisinin İslam karşıtı videolarını Twitter hesabından paylaştığını hatırlatan Han, "Trump'ın 'Önce Britanya' gibi ırkçı bir grubun, toplumlar arasına nefret ekmeye çalışan aşırı sağcı bir grubun mesajını paylaşması doğru değildi. Bundan dolayı özür dilemeliydi." diye konuştu.
"Trump, hem Batılı, hem de Müslüman olunamayacağını, Müslüman olmak ile Batılı değerlerin uzlaşmayacağını düşünüyor gibi." ifadesini kullanan Han, şunları kaydetti:
"Bence Trump, yanlış düşünüyor. Burada hem Londralı, hem de Müslüman olmakla iftihar eden insanlar yaşıyor. ABD’de de hem Amerikalı hem Müslüman olmakla iftihar eden insanlar var. Eğer Londra’ya gelirse, burada çeşitliliğin ve farklılığın zaaf değil, bir kuvvet olduğunu kendi gözleriyle görür diye ümit ediyorum."
Aziziye Camisi'ndeki iftar davetine Han'ın yanı sıra Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran ile Türk toplumunun ve bölgedeki Yahudi ve Hristiyan cemaatlerin temsilcileri de katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.