Londra'da 75 bin kişi işini kaybedebilir

Birleşik Krallık yayın kurumu BBC’nin İngiltere Merkez Bankası (BoE) kaynaklarına dayandırdığı haberinde ülkenin AB’den ayrılmasının ardından Londra’da finans sektöründe çalışan yaklaşık 75 bin kişinin işini kaybedebileceği öne sürüldü.
Birleşik Krallık ve AB arasında yapılacak alternatif anlaşmanın niteliğine göre bu sayınının değişebileceği belirtildi. Bankanın yetkililerinin, Londra’nın finans merkezindeki birçok pozisyonun zaman içerisinde AB üyesi ülkelere kaymasını beklediği de kaydedildi.
Ülkenin AB’den çıkış sürecinin (Brexit) Londra’nın finans sektörüne olası olumsuz etkileri üzerine farklı rakamlar sıklıkla gündeme geliyor. Örneğin; merkezi Brüksel’de bulunan düşünce kuruluşu Bruegel daha önce Londra’da finans kuruluşlarındaki 30 bin pozisyonun zaman içerisinde AB ülkelerine taşınabileceğini bildirmişti.
Londra Borsası Üst Yöneticisi Xavier Rolet ise Brexit nedeniyle Londra’da finans sektöründeki toplam 200 binin üzerindeki pozisyonun AB ülkelerine kaydırılabileceğini açıklamıştı.
İngiltere Merkez Bankası tarafından da raporlarına sıklıkla atıfta bulunulan yönetim, danışmanlık şirketi Oliver Wyman tarafından 2016 yılında hazırlanan bir araştırmaya göre Brexit nedeniyle Londra’daki toplam istihdam kaybı 65 bin ila 75 bin arasında olabilir.
Geçen yıl haziran ayında yapılan AB referandumundan önce merkezi Londra’da bulunan çok sayıda finans kuruluşu, Brexit sonrasında başka finans merkezlerine taşınabileceklerini açıklasa da referandumdan bu yana bu yönde kapsamlı adımlar henüz atılmış değil.
JP Morgan referandum öncesinde Londra’da yerleşik 4 bin pozisyonun AB ülkelerine taşınabileceğini bildirmiş, daha sonra bu sayı bine düşürülmüştü. İsviçre bankası UBS de daha önce 250 ile bin arasında pozisyonun alternatif finans merkezlerine taşınabileceğini duyurmuştu.
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