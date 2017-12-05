Londra'da bomba alarmı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da gelen bir ihbar üzerine güvenlik alarmı verildi. Gelen ihbar üzerine, İngiltere'nin başkenti Londra'da bankaların yoğunlukta olduğu bölgede St.Paul metro istasyonu kapatıldı.

Polisin son verdiği bilgiye göre, paketin şüpheli olmadığı düşünülüyor. Araştırmalara sürüyor.

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