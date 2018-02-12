İngiltere'nin başkenti Londra'da bir havalimanı, genişletme çalışması sırasında bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba nedeniyle kapatıldı.

Londra’ya hizmet veren beş havalimanından biri olan City Airport'un, planlı genişletme çalışması sırasında Thames Nehri'nde bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan bomba nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan yazılı açıklamada, Thames Nehri kıyısındaki havalimanının, bomba etkisiz hale getirilene kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Açıklamada, bombanın etkisiz hale getirilmesi için polis ve İngiliz donanmasının iş birliği yaptığı kaydedildi.

Bombanın bulunduğu mevki çevresinde 214 metre çapında bir alan kordona alınırken, bu alan içinde kalan binalar da tahliye edildi.

Havalimanından yapılan açıklamada da bugün planlanan 261 uçuşun iptal edildiği belirtildi. İptallerin 16 bin yolcuyu etkileyeceği bildiriliyor. City Airport yılda yaklaşık 4,5 milyon yolcuya hizmet veriyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra, Alman Hava Kuvvetlerinin başlıca hedefleri arasında yer almış, düzenlenen çok sayıda saldırıda binlerce bomba atılmıştı.

Alman bombardımanında yaklaşık 32 bin İngiliz hayatını kaybederken, kentteki binaların da yaklaşık yüzde 60'ı tahrip edilmişti.

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