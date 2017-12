Londra'dan Türkiye'ye tedaviye geliyorlar

Dünya sağlık turizmindeki konumunu sağlık alanında yapılan yeni yatırımlarla her geçen gün güçlendiren Türkiye'ye, yurtdışında hizmet veren sağlık turizmi şirketleri aracılığıyla çok sayıda hasta yönlendiriliyor. Sağlık turizmi kapsamında tedavi olmak amacıyla gelen turistler, katma değer ile ekonomik anlamda fayda sağlıyor. Sağlık turizminin hızla gelişmesi, bu alanda nitelikli personel ihtiyacını artırdığı gibi aynı zamanda birçok kişinin de sağlık turizmi kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmesini mümkün kılıyor.



Son yıllarda hızla büyüyen sağlık turizminin kariyer hedefi olan birçok kişi için yeni istihdam alanları sağladığına dikkat çeken Longevita Yönetici Direktörü Kağan Seymenoğlu, şöyle konuştu:

"Londra, İstanbul ve İzmir’de ofislerimiz aracılığıyla 2012 yılından bu yana sağlık turizmi alanında Türkiye’ye hasta yönlendiriyoruz. Birleşik Krallık ve İrlanda başta olmak üzere 100’den fazla ülkeden Türkiye’ye sağlık turisti getirdik. Sağlık turizmi her geçen gün daha fazla gelişiyor ve bu alanda istihdam edilecek nitelikli personel ihtiyacı da artıyor. Longevita ailesi olarak sağlık turizmi alanında kariyer yapmak isteyenlere kapımız her zaman açık. Günümüz iş dünyasında çalışan profilinin büyük bir kısmını oluşturan Y kuşağına hitap edecek modern uygulamalarımız ile sağlık turizmi alanında kariyer hedefi olanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmaya özen gösteriyoruz. Çalışanlarımızın daha verimli, mutlu ve üretken olabilmeleri için birçok uygulamamız bulunuyor. Bunlar arasında Ibiza ve Cuba gibi egzotik adalara yurtdışı tatili, David Guetta ve Solomun gibi dünyaca ünlü DJ'lerin canlı performansları, yılda en az iki profesyonel eğitim, üniversitelerin sertifika programlarına katılım, iki ayda bir İngiltere ve İrlanda seyahatleri ve bu kapsamda 10 kadar şehri görme imkânı, Londra ofisimizde çalışma, farklı şehirlerde, rollerde ve görevlerde rotasyon imkânı, üç aylık hedeflere ulaşılması durumunda her çeyrekte prim ödeme, esnek ve home ofis çalışma, ara kademelerin olmaması ve her çalışanın üst yöneticiye bağlı olması gibi çalışanlara değer katacak ve motivasyonu artıracak birçok uygulamamız var. Bizimle birlikte çalışacak, sağlık sektöründe kariyer yapacak arkadaşların başvurularını bekliyoruz"."