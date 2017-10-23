YAKLAŞIK 5 MİLYON TL KAYNAK AYRILDI
Bugünden itibaren geçerli olacak yeni uygulamada havayı kirleten araçlardan iki katı ücret alınacak. Londra Belediye Başkanı Saddiq Khan; "Toksik Ücreti" adı altındaki yeni ücretlendirmenin başkentte hava kirliliği ile mücadelenin bir parçası olduğunu açıkladı. Başkan Khan, Londra'da dokuz bin kişinin hava kirliliği yüzünden yaşamını kaybettiğine dikkati çekerek mücadele için 875 milyon Sterlinin gelecek beş yılda kullanılmak üzere ayrıldığını aktardı.
ÖDEMEYN CEZA ALIYOR
Başkent Londra, kent merkezine gitmek için ücret ödenen ilk şehir olmuştu. Londra merkezine ücret karşılığı araçla giriş uygulaması 2003 yılında başlamış, Londra merkezindeki trafiği azaltmak ve tıkalı yolları açmak hedeflenmişti.
DHA'nın haberine göre, Londra'nın finansal merkezi ile ticari ve eğlence bölgesinin kapsayan 21 kilometrelik ücretli alana girmek isteyen sürücüler bugünden itibaren yeni uygulamayla 21.50 Sterlin (yaklaşık 100 TL) ödeyecek. Bunu vermeyen sürücüler ise 130 sterlin para cezasına çarptırılacak.
Ücretli bölgeye giriş uygulaması hafta içi sabah 07.00 ile akşam 18.00 arasında geçerli. Hafta sonu ve resmi tatillerdeyse ücretli bölge uygulaması yapılmıyor.
Araçlar şehrin belli kesimlerine yerleştirilen kameralarla takip edilerek, ücretli bölgeden elde edilen gelir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesinde kullanılıyor. Başkan Khan, ücretli bölge uygulamasının başlamasıyla Londralıların yüzde 82'sinin Londra merkezine gitmek için artık toplu taşımayı kullanmaya başladığını, uygulamayla birlikte Londra'nın merkezindeki trafiğin yüzde 30 oranında azaldığını açıklamıştı.
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