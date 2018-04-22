İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 38'incisi düzenlenen Londra Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda ise vatandaşı Vivian Cheruiyot kazandı.

Greenwich'ten başlayan ve Buckingham Sarayı'nın önünde sona eren yarışta, 2 saat 4 dakika 27 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakan Kenyalı Eliud Kipchoge, kariyerinde üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Etiyopyalı Tola Shura Kitata, Kipchoge'nin 33 saniye gerisinde ikinci, Büyük Britanyalı Muhammed Farah da liderin 2 dakika 5 saniye arkasında üçüncü oldu.

Kadınlar yarışında ise 5 bin metrede olimpiyat şampiyonu Kenyalı sporcu Cheruiyot, 2 saat 18 dakika 31 saniyeyle kariyerinde ilk defa birinciliğe ulaştı. Bir diğer Kenyalı atlet Brigid Kosgei, 1 dakika 42 saniye geride ikinci, Etiyopyalı Tadelech Bekele ise 3 dakika 9 saniye arkada üçüncü sırayı aldı.